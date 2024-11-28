Hasan Tosunoğlu Demokrat Parti’den istifa etti.

Serhat Akpınar, yeniden aday olmama konusunda parti liderliğine bilgi verdi.

Bu istifa basit bir istifa değil, siyaset çok şeye gebe…

Hükümet 28 milletvekili ile yoluna devam ediyor.

Nasıl ediyorsa, o kadar…

(Hüseyin Ekmekçi)

Hasan Tosunoğlu istifa etti, YDP Hükümette zoraki duruyor, UBP cadı kazanı gibi. Bu Hükümet ekonomik ömrünü çoktan doldurdu. Bu saatten sonra ülkeye hiçbir faydaları olamaz.

(Ufuk Çağa)

10 binlerce asker ve sivilin katili Abdullah Öcalan’ı muhatap almak hatta meclise DEM parti salonunda konuşma yapması için davet etmek ne zamandan beri "cesur ve ezber bozan" bir siyasi anlayış oldu? Bu olsa olsa geçmişte yaşananları unutan, hafıza kaybı yaşayan, talimatlı bir aklın üretebileceği bir politika olur. Geçmişte Türkiye'nin sınır kapılarından teröristleri halaylarla içeriye alıp affettiğinizde ne sonuç aldınız da Öcalan’ı meclis çatısı altında konuşturarak terörü bitirmeyi hedefliyorsunuz?

(Göktürk Ötüken)

Bazı fırıncılar kantarın topunu öyle bir kaçırdı ki, bilezik kadar 3 kafes 130 lira. almadım! artık vatandaş da ‘e napayım’ diyeceğine bu yüzsüzleri ödüllendirmekten vazgeçmeli!

(Özer Raif)

Hayatı bir çiçek gibi görün ve sevin.

Çiçeğe sevgi verin şu verin bakın size güzellikler sunsun. Vermezseniz solar kurur yaprağını döker.

İnsan da aynıdır. Hayatı sevmek, doğayı sevmek insanı sevmek hep İnsan hayatına pozitif yansıyacaktır.

(Hüseyin Cumaoğlu)

SORU: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir TV kanalındaki programda "Keşke Ali Kişmir o kelimeleri kullanmasaydı, amacını aşan bir kelime. Ali Kişmir para cezası alırsa maaşımla destek yapmaya hazırım” dedi... Medyamızda boğaz tokluğuna kan ter içinde çalışan ve bu yüzden de mesleği bırakma noktasında olan emekçiler vardır... Sayın bakan onları da maaşıyla esenlendirmeyi düşünmez mi acaba?..

(Ahmet Tolgay)

Mağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yapan bir araç ile önemli miktarda nakdin kayıt dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı ile ilgili haberleri bizlerde basından takip ediyoruz Bu olayla ilgili birkaç notum olacak, paylaşmak istiyorum

Anladığımız kadarıyla bir ihbar var Bu ihbar üzerine yapılan kontrollerde bulunan birşey yok İhbar doğru mu yoksa asılsız ve karalama amaçlı mı henüz bilmiyoruz

Bu konularda resmi bir açıklama henüz yok Muhtemelen soruşturma devam ediyor ve soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi için gizli şekilde yürütülmeye çalışılıyor Ama ülkemizde hiçbirşeyin gizli kalmadığını ve resmi açıklama yapılmadığında söylentilerin gerçeklerin yerini almaya başladığını, bunun ise ülkeye zarar verdiğini unutmamak gerekli O yüzden, kamuoyunu hem zamanında hem de doğru bilgilerle beslemek önemli

(Olgun Önal)