19 vekilli CTP, işi gücü bıraktı, başkanı, vekili, belediye başkanı 2 vekilli YDP ile laf yarıştırıyor…

Sonucu olmayacak dalaşa giriyor…

“Söz ağızdan çıkar…” “adam olan sözünde durur” gibi topluma zerre faydası olmayan bir tartışma…

UBP 24 vekili ile orada…

Umarım çözüme odaklı adımlar atılır.

YDP ile dalaştan bir şey çıkmaz, ne siyasete ne topluma…

İstifa edecekmiş ama, 19 CTP vekili da istifa ederse istifası istifa yerine geçecekmiş de…

Yavvvvvv

(Hüseyin Ekmekçi)

Kişisel sefa için uğraş verenlerle, toplumsal beka için uğraş verenler aynı kefede değerlendirilemez…

(Ahmet Tolgay)

Resmi büyütür ve sağ alt köşeye bakarsanız, bir haftada trafik suçu işleyen kişi sayısı 2 bin 796 bu şu demek günde 399 kişi.

Bu rakam korkunç!

Yollar tehlike dolu.

(Ülker Fahri)

Siyaset yine Kapalıçarşı’daki halı pazarlığına dönüştü! Yahu burada mesele ilkelerdir, kurallar ve adalet. Meclis Başkanı seçildiğini iddia eden şahıs, kurallar hiçe sayılarak seçildi. Eğer hâlâ “Meclis Başkanlığı seçiminde bir daha rezil olmak istemeyiz” diyorsanız, o zaman erken seçime gidilmesi gerekir. Almanya üç hafta içinde hükümet içi bir kriz yüzünden erken seçime gidiyor. Onlarda da yozlaşma var ama sıra ilkelere geldiğinde sistem hala ona göre çalışıyor.

(Mete Hatay)

Diyelim ki kırmızı ışıkta geçtiniz ve polis sizi durdurdu.

Polisin yüzüne baktınız ve “Böylesi fikir ayrılıkları olabilir” dediniz (!)

- “Ne fikir ayrılığı beyefendi, kırmızı ışıkta geçtiniz.”

Polisin yüzüne baktınız ve “Halkımızın takdirine bırakıyor ve sükûnetimi koruyorum” dediniz. (!)

Pişkin, sinsi ya da kurnaz olabilirsiniz.

Çok “terbiyeli” de davranabilirsiniz o an…

Ama şu gerçek değişmez…

“Kusurlusunuz…”

“Ayıplısınız…”

“Utanmazsınız…”

Adam “hile” ile yapıştığı koltuğu bırakmıyor.

Meclis'in içinden ve dışından ne kadar hukukçu varsa, "Bu adam seçilmemiş" diyor.

Şimdi yanıt veriniz!

O koltuktan o adamı nasıl kaldırırsınız?

Yöntem öneriniz!

(Cenk Mutluyakalı)