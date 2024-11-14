Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde kendisine bir turist tarafından gönderilen fotoğrafları bizlerle paylaşarak, söz konusu turistin sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız bir turistin kendisine göndermiş olduğu Salamis antik kentinden fotoğrafların kendisini oldukça üzdüğünü ancak turistin söylediklerinin çok daha anlamlı ve düşündürücü olduğunu ifade etti.

Duyarlı vatandaşımız, kendisine fotoğrafları gönderen turistin yazdıklarını bizlerle şöyle paylaştı:

“Bu tarihi mirasa hiç yakıştıramamış. Tarihi duvarların restorasyonu amatörce ve baştan savma. Böyle değerli bir mekanın başında her gün bir ekibin bulunması gerektiğini, A-Z’ye her şeyin kontrol altında bulundurulması şart olduğunu söyledi.”

Bu arada bize gönderdikleri fotoğraflardan olan ve sizlerle paylaştığımız fotoğraftaki oturma bankı ile ilgili turistin görüşüne göre, orada tarihi taşlar üzerine oturtulan nesnenin ise ziyarete gelenlere jest değil hakaret olduğunu ifade etti.