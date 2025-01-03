MUTLU HABER!

Öncelikle tekrardan herkese mutlu, sağlık, esenlik dolu bir yeni yıl diliyorum. Yeni yılın ikinci gününde bir şeyler beni dürttü ve “acaba yeni yılda değişen , insanı mutlu eden ne oldu?” diye bir internet taraması yaptım.

Aslında nerdeyse hiçbir şey değişmemiş. Savaşlar dünyanın dört tarafında devam ediyor. O kadar ki füze trafiği sivil uçakları vurmaya başladı. Gazze’de çalışır hastane kalmamış, Birleşmiş Milletler lay lay lom. Kore’den ABD’ye lider sıkıntısı yaşanıyor. Bir çok ülke başsız. Hemen yakınımızda Suriye kaynıyor. Fransız uçakları kafasına göre takılma hakkını buluyor. Afrika’da insanlar hâlâ aç.

Listeyi daha da uzatabilecekken KanalT haber sitesinde bir haber görüyorum. “Oh be!” diyorum. İşte “ Kendi küçük ama insanlık için büyük bir adım” . İtalya’da Milano Belediyesi, Şehir içinde sigara içimini nerdeyse yasaklayacak düzenlemeler getirmiş. Ve bu düzenleme kurallarına uymayanlara da ciddi ve cezalar uygulamaya başlamış.

Tütün ve tütün ürünleri, artık binlerce kez kanıtlanmıştır ki sağlığımızın baş düşmanıdır. Kalp damar hastalıkları, Kanser, Solunum yetmezliği başta olmak üzere bir çok hastalığın baş sorumlusudur. Yine kanıtlanmıştır ki bu hastalıklara yakalananların tedavisi hem zor hem de çok pahalıdır. Bu nedenle en doğrusu, koruyucu hekimlik öğretisi gereği hastalığı yaratan etkeni ortadan kaldırmak ya da insandan uzak tutmaktır. İşte bu nedenle ben Milano Belediyesi’nin attığı bu adımı çok değerli buluyorum. Yine bu yüzden olacak sadece tütün ve tütün ürünlerine Yapılan zam canımı sıkmaz.

Ah! Keşke bir de satıcı ve kullanıcıları ekstra vergilendirseler. Böylelikle ilerde bozulacak sağlıklarının tedavi masraflarının bir kısmı kurtarıla bilinir.

Milano’yu takibe devam ederken darısı başımıza diyorum.

Kalın sağlıcakla…

(Bülent Dizdarlı)

2 Ocak, "bilmeyik ki insan gibi az bişirmeyi" söylenmelerine rağmen, halen yılbaşı kutlamasından kalan yemeklerin yenildiği kutlu bir 2. zafer günüdür.

Akşama mecburen o kalan tatlılar bile yenecek hatta.

Tüm halkımıza kutlu olsun

(Cenk Özdağ)

OTOPARK SORUNU EKONOMİYİ DE ETKİLER: Araç sayısındaki patlamaya trafik ve yollar dar geldiği gibi, mevcut otoparklar da dar gelmeye başladı... Kentler içinde park yeri bulabilmek gittikçe zorlaşırken, tıka basa dolu otoparklarda zor bela bulunabilen nadir yerler de artık ateş pahası!.. Sanki iki avuçluk alan araç sürücülerine kiraya veriliyor ya da taksitle satılıyor!.. Boş görülen yerler de uzun süreliğine rezerve edilmiştir, orada kiracısını bekler... El insaf!..

Artık herkes trafikteki planlamasını otopark durumlarına göre yapmakta... Gitmeyi tasarladığı bölgede otopark yoksa oraya gidişini iptal edenlerimiz çoktur, bir trafik macerasına atılmaktansa... O nedenledir ki, büyük iş yerleri ve marketler müşteri memnuniyeti ve rahatlığı açısından, mekânlarının otopark sorununu çözmeye duyarlılık ve öncelik gösteriyorlar...

Günlük maişetine ve ekmeğine talim eden çarşının küçük esnafı ise, bu bağlamda çaresiz bir kadercilik içinde...

Arasta'nın tanınmış ve emektar esnafı Ömer Cabacaba bakın bu konuya ne denli etkili bir açıklama getirdi: "Müşteriler otopark sorunu yüzünden gelmez oldular... 100 - 150 TL otopark parası ödeyecek adam da gelecek buradan 30 TL'lik çorap mı alacak?.. Peh!.."

Arabalarımızı dükkânların önünde park edip bir çırpıda oralardan alış veriş yapabildiğimiz günler, artık hayal edilemeyecek denli uzaklarda!...

Ehven ücretli otoparkları ivedilikle planlayıp hizmete koymak belediyelerimizin öncelikli yükümlülükleri arasındadır...

(Ahmet Tolgay)

“Yaklaşık 20 yıl önce çıkarılan Taşınmaz Mal Yasası ile beraber kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) da Maraş’ta çalıştırılmıyor. Gerekçe yasanın askeri bölgeleri kapsam dışı bırakmış olmasıdır.

Bundan 5 yıl önce yani 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi belli kamusal alanların ve yolların seçimlere müdahale amaçlı olarak “Maraş Açıldı” kampanyası yapılarak açıldığına tanıklık etmiştik. Sözde Maraş’ın tümünün yerleşime açılacağı yalanıyla ve TC-KKTC iş birliğiyle seçimlere müdahale edilmiş ve istenilen sonuç alınmıştı.

Yine cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Maraş yine muhtemelen yeni seçimlere müdahalenin bir parçası olacak.”

(Okan Dağlı)