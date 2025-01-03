Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücü vatandaşımız geçtiğimiz gün uzun zamandır kullanmadığı Lefkoşa çevre yolunu kullandığını ancak yoldaki eksikliklerden dolayı çok zor anlar yaşadığını dile getirerek düşüncelerini bize gönderdiği bazı fotoğraflarla paylaştı.

Vatandaşımız “Uzun zaman sonra gece ilk defa Ercan’dan Girne’ye giden Lefkoşa Çevre Yolunu kullandım. Yoğun kullanılan bu yolda maalesef ne aydınlatma var, ne tabelalar yeterli, yoldaki çemberlere girerken ve yol kavşaklarına girerken kelle koltukta” diyerek bu yolda ölümlü kazalar da yaşandığına dikkat çekti.

Yaşanan ölümlü kazalara rağmen hiçbir önlem alınmadığın a vurgu yapan vatandaşımız “Bu yolda trafik güvenliği için maalesef hiçbir tedbir belli ki alınmamış! Birilerinin bu konuda tedbir alma niyeti var mı? Yoksa kelle koltukta devam mı?” diye sorguladı.