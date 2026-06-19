2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup eden Meksika, gruptaki ikinci karşılaşmasında da hata yapmadı.

Guadalajara Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sone erdi. Ev sahibi Meksika, 50. dakikada Luis Romo ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Meksika, skor avantajını koruyarak üç puanın sahibi oldu.

Meksika'da geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Edson Alvarez mücadelenin tamamında görev yaptı. Güney Kore'de 57. dakikada Son Heung-min oyundan alınırken yerine İlk maçta gol sevinci yaşayan Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh dahil oldu. Ancak bu hamle Güney Kore'ye beraberlik golünü getirmeye yetmedi.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya çıkaran Meksika, 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım olarak kayıtlara geçti. 3 puanda kalan Güney Kore ise gruptan çıkma mücadelesini son maça taşıdı.

Meksika, gruptaki son maçında Çekya ile Güney Kore ise Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.