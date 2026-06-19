Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak.

Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, ABD de Paraguay'ı 4-1 yendi.

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.

İŞTE A MİLLİLERİMİZİN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Zeki (Mert), Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış Alper, Kenan, Kerem