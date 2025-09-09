Girne’nin en önemli turistik bölgelerinden biri olan Antik Liman’da, banklarda uyuyan vatandaşlar objektiflere yansıdı.

Dün sabahın erken saatlerinde çekilen görüntülerde, bazı kişilerin bankları yatak olarak kullandığı dikkat çekti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul şöyle dedi:

“Yatan değil yatmak zorunda bırakan koşulları yaratanlar utansın.

Hiç unutmam seçim zamanında bu görüntüler bana sorulmuştu, o gün de aynisini söylemiştim yine tekrar edeyim.

“Zabıta ve/veya polis bu insanları oralardan kaldırır ve kaldırıyor da ama sorun görünen değil altında yatan durumdur.

Bu insanların birçoğu umut tacirleri tarafından para ödeyerek iş bulma umuduyla, ön izinle buraya geliyor bir süre çalıştıktan sonra bazıları işsiz kalıyor ve sonrasında bu görüntü gibi birçok sorun ortaya çıkıyor.

Buna ek olarak ülkeye girişte yeteri kadar geliri olduğunun ispatını da düzenleyen bir sistemi bu kadar yılda sağlayamadık bu da bir etken.”

Tüm bunlar ortada iken bankta yatan insanlar göz zevkimizi bozduğu için değil ülkemizdeki düzenin bu açıdan da ne kadar sorunlu olduğunu ve asayiş sorununa da sebep olduğunu gündeme getirmemiz açısından ele alınmalıdır.

2022 yılında söylediğimin arkasındayım.

O bankta yatan kişiler değil, onları orda yatmaya zorlayan koşulları yaratanlar utansın…”