Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Garabli, kalp damarının yırtıldığını ve şu anda durumunun iyi olduğunu duyurdu, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yenal Garabli’nin paylaşımı şöyle:

“Hayat bazen bir saniyeye, bir karara, bir müdahaleye bağlıdır. İşte benim için o an geldiğinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin kahramanları zamanla yarıştı. Ambulansın sirenleriyle başlayan o kritik yolculukta, bir ekip vardı ki sadece görevlerini değil, yüreklerini de ortaya koydular. Ambulans şoföründen acil servis çalışanına, doktorlarından tüm personeline kadar her biri benim için zamanla yarıştı. Cuma günü yapılan yırtılan kalp damarıma müdahale eden eller, sadece bir damar değil, umudu da onardı. Pazartesi günü yeniden damarlarıma hayat verdiler. O anlarda, bir insanın yeniden doğabileceğini anladım. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doktorlarından Dr. Doğukan Yazıcı ve Kardiyoloji Bölümü’nün tüm çalışanları… Sizin emeğiniz, bilginiz ve insanlığınız sayesinde bugün nefes alıyorum. Sadece bir doktor değil, bir hayat kurtarıcısı oldunuz. Hemşirelerin şefkati, sağlık çalışanlarının özverisi, her biri kalbime dokundu. Hastane koridorlarından evime doğru yürürken, her adımda sizin emeğinizi hissediyorum. Sizler olmasaydınız, belki bu satırları yazacak gücüm olmayacaktı. Kalbimin ritmi sizin ellerinizde yeniden anlam buldu. Gazimağusa’dan Lefkoşa Burhan Devlet Hastanesi’ne beni taşıyan o ekip… O gün, sadece bir hasta değil, benim ve beni sevenlerin umutlarını kendi canınınız gibi taşıdınız. Yol boyunca gösterdiğiniz cesaret, hız ve kararlılık, benim için bir mucizeydi. Hayatınızı riske atarak beni zamanında yetiştirdiniz. O anlarda sizin gözlerinizde sadece görev değil, insan sevgisi vardı. Bu yazı, size olan minnettarlığımın küçük bir yansıması. Sizler sayesinde bugün hayattayım. Sonsuz teşekkürlerimle…”