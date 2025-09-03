KKTC Başbakanlık Spor Dairesi tarafından her yıl düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında ilk kez Motorsporları etkinlikleri de yer alacak.

Ülkemizin başarılı rallicilerinin katılacağı yarışlar 7 Eylül Pazar Günü Güzelyurt Şehir Içi etabı ile ilk kez gerçekleşecek.

Drift şovları, Ralli ve Tırmanma araçlarının katılacağı ve 2 tur üzerinden derecelendirilecek ülkemizin olimpiyatları niteliği taşıyan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarında ilk Motorsporları Şampiyonu belli olacak. Bu heyecan Pazar Günü Güzelyurt Terminal Çemberi ve Güzelyurt Şehir içinde yapılacak.