KKTC Başbakanlık Spor Dairesi tarafından her yıl düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında ilk kez Motorsporları etkinlikleri de yer alacak.

Klasikler gece rallisinde buluşuyor
Ülkemizin başarılı rallicilerinin katılacağı yarışlar 7 Eylül Pazar Günü Güzelyurt Şehir Içi etabı ile ilk kez gerçekleşecek.

Drift şovları, Ralli ve Tırmanma araçlarının katılacağı ve 2 tur üzerinden derecelendirilecek ülkemizin olimpiyatları niteliği taşıyan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarında ilk Motorsporları Şampiyonu belli olacak. Bu heyecan Pazar Günü Güzelyurt Terminal Çemberi ve Güzelyurt Şehir içinde yapılacak.