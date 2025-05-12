Lapta’da meydana gelen şiddet tehdidi, kanunsuz bıçak taşıma ve itale-i lisan suçlarından itham edilerek tutuklanan Behrouz Shahabi mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 09.05.2025 tarihinde saat 17.30 sıralarında Alsancak’ta, Dumlupınar Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşayan zanlının, aynı yerde ikamet eden eşi ve kızını, kendisiyle birlikte yaşamak istemedikleri gerekçesiyle, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile apartmanın merdivenlerinde kovaladığını belirtti. Zanlının, "Sizi öldüreceğim" diyerek şiddet tehdidinde bulunduktan sonra apartmandan dışarıya çıkan anne ve kızına, ikametgahının penceresinden umumi bir yerden duyulabilecek şekilde yüksek sesle hakaret ederek itale-i lisanda bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan bıçağın henüz tespit edilemediğini, ancak eşi ve kızının olay esnasında çektiği fotoğrafta zanlının elinde bıçak görüldüğünü ve kamera görüntülerinin de bulunduğunu belirterek, 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yargıç Seren Bensen, huzurundaki şahadeti değerlendirerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.