Melisten yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, köy insanının kendi bölgesine sahip çıkarak yatırım yapmasının Kıbrıs Türk halkının dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Öztürkler, “Bu köyün evladı olan bir hocanın, bir öğretmenin kendi köyüne sahip çıkması, köyüne yatırım yapması ve öncülük etmesi, aslında Kıbrıs Türk insanının en güzel örneklerinden biridir. Bundan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum; elinize sağlık, yüreğinize sağlık.” dedi.

Alemdağ ve bölge köylerinin Kıbrıs Türk halkının kültürünü, özelliklerini, üretim ve dayanışma ruhunu yansıttığını belirten Öztürkler, bu bölgelerde gerçekleştirilen her yatırımın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Köyün modern bir spor tesisine kavuşmasının önemli bir adım olduğunu ifade eden Öztürkler, bölge halkının artık spor yapabilecekleri bir tesise sahip olduklarını söyledi.

Öztürkler, “İki tane güzel örnek gördük bugün; biri üretim, biri hizmet… İkisi de bu köyün geleceğine ışık tutuyor.” diyerek, spor salonunun Alemdağ’a hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış ve plaket takdimi gerçekleşti.