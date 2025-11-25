Girne’de dün sabahın erken saatlerinde bir galeri kundaklanmasıyla ilgili Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

“Bugün (dün) sabahın erken saatlerinde Girne’de bir galeri kundaklandı.

İlgili işletmenin bir süre önce bu aralar ismini sıkça duyduğumuz bir “çete” tarafından tehdit edildiğini biliyorduk. Kundaklamayı yapan 2 zanlı yaklaşık 2 saat sonra diğer bir çok benzeri eylemdeki gibi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Polisimiz bu noktada ülke içinde gerekli işlemleri hızlı ve başarılı şekilde yapıyor. Bu noktada bu tip olayların önüne geçmek için sınır kapılarının güvenliği ve ülkeye giriş kriterlerinin de sıkılaştırılması şarttır.

Ekonomik zorluklar ve yeni gelişen kolay para kazanma isteği sebebiyle birçok genç bu çeteler tarafından kolayca kandırılmakta ve birçoğunun genç yaşta durağı hapishaneler olmaktadır.

Bu sebeple de ne yazık ki bu yapılar çok kolay yakalanan gençlerin yerine yeni gençleri sistemlerine dahil etmektedir.

Buradan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerine çağrım sınır güvenliği ve ülkeye giriş kriterleri noktasında acil adımlar atılmasını sağlamalarıdır.

İçeride güvenlik güçlerimiz gerekeni hızlıca yapıyor ancak esas mesele potansiyel zanlıların ülkemize girişini mümkün olduğunca azaltmaktadır diye düşünüyorum.”

Öte yandan Şenkul bu açıklamasından sonra yine konuyla ilgili başka bir paylaşım daha yaptı.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

İşyerleri kurşunlanıyor, kundaklanıyor ve bir grup insanımız hemen diyor ki :

“Bakalım bunların da ne kirli işi vardı.”

Yapmayın, etmeyin böyle bir bakış açısı olamaz.

Mesela son olaydaki insanlar hepimiz gibi sadece ekmeğinin derdinde olan insanlar.

Velev ki başka işlere bulaşıyorsa birileri bunun da hesabını çeteler değil mahkemeler sorar. Bu noktada herkese sahip çıkacağız, destek olacağız ki ülkemize kabus gibi çökmeye çalışanlar burdan kaynak bulamayacağını anlasın.

İkinci olarak da “giriş kapılarındaki güvenlik bize bağlı değil” diyerek burada sorumluluğu olanları aklıyoruz.

Burdaki siyasiler önlem almak istedi ve Türkiye Cumhuriyeti yok mu dedi?

Türkiye bizim her daim güvenliğimizin teminatıdır, lütfen bu ezberlerden sıyrılalım ve seçtiklerimizden gereğini yapmaları için talepkar olalım.

Üçüncü konu da pasaport meselesi.

Bu da artık çok geçerliliği olmayan bir konudur esasen.

Tüm kimlik kartları çiplidir ve kurulacak bir sistemle herkesin GBT’si görülebilir, pasaporta gerek duyulmadan amaç hasıl olur böylelikle.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu çetelerden rahatsızdır ve orada da çok ciddi şekilde köklerinin kazılması için çalışılmakta olduğunu biliyoruz.

Buradan hareketle sınır güvenliği noktasında dijitalleşmeyi başaran Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli uygulamalar çok kısa sürede hayata geçebilir, yeter ki doğru politik vizyon ile konuyu muhataplarımıza aktaralım.

Sonuç olarak:

1- Çetelere algısal haklılık yaratacak söylemlerden uzak duralım.

2- Sınır kapıları bizim kontrolümüzde değil diyerek buradaki sorumluları aklamayalım.

3- Önlemleri sınırlarda alarak ülke içinde polis devleti imajı yaratacak operasyonlara ihtiyaç duymayalım ancak şuan bu operasyonların kaçınılmaz olduğunu da bilelim.

4- Ülkede asayiş için çaba gösteren kolluk kuvvetlerine destek ve yardımcı olalım.

Son olarak ben sayın Cumhurbaşkanımızın gereken ne ise onu yapacağını biliyorum ve ona güveniyorum. Sorun belli, çözüm belli, çözeceğiz…”