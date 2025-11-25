Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 12 gram kokain alma, verme ve tasarrufu, 56 gram hintkeneviri verme, 12 gram hintkeneviri alma, uyuşturucu satışından 30 bin TL ve 340 euro alarak, suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket, KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından yargılanan Ahmed Emad Salem hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Yargıç, sanığın 27 Ocak 2025 tarihinde işlediği 12 gram kokain alma, verme ve tasarrufu, 56 gram hintkeneviri verme, 12 gram hintkeneviri alma, uyuşturucu satışından 30 bin TL ve 340 euro alarak, suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket, KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından yargılandığını belirtti. Yargıç, sanığın kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddelerden birinin Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu, en hafif uyuşturucu türleri arasında olduğunu ancak kokainin en tehlikeli tür uyuşturucu olduğunu belirtti. Yargıç, sanığın iki tür uyuşturucu tasarrufu etmesini ve satmasını aleyhinde ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Yargıç, tüm olgular ışığında sanığı 3 yıl 6 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.