Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), olağan genel kurulunu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Genel kurulda divan başkanlığını İsmail Kayhan üstlenirken, divan sekreterliği görevlerini Soner Uluç ile Merve Ateş yürüttü.

Tek başkan adayı olarak seçime giren Hakan Muhtaroğlu, üyelerin oy birliğiyle üçüncü kez KTFHGD Başkanlığına seçildi. Muhtaroğlu’nun yeniden başkanlığa seçilmesi, genel kurul üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu ise Zekai Töre, Mustafa Oztugay, Evren Karademir, Rüya Sakallı, İbrahim Katmer, Alper Aligüllü ve Turgay Misk’ten oluştu.

Genel kurulda mali rapor da üyelerin bilgisine sunulurken, yeni yönetim kurulu önümüzdeki dönemde derneğin faaliyetlerini yürütmek üzere görevine başladı.