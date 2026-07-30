Berkan Canatan, yeni sezonda yeniden MTG U17 Takımının başında olacak.

Genç antrenör geçtiğimiz sezon MTG U17 Takımı ile şampiyonluk yaşamıştı.

Canatan yaz döneminde BTM 2. Lig takımlarından Çayönü takımını çalıştırırken, final mücadelesinde kaybederek BTM 1. Lig’e yükselmeyi kıl payı kaçırmıştı.

Öte yandan başarılı antrenör Berkan Canatan, yeniden aynı arma için mücadele edecek olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Canatan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu arma için yeniden mücadele etmek benim için büyük bir onurdur. Büyük Başkanımız Koral Bozkurt’a, yönetimimize bana bu şansı tekrar verdikleri için çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda olan, beni destekleyen yöneticim Mehmet Ali abime, Tolga Özçelik ve Ela abime de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Hedefimiz belli; disiplinli, iyi bir birey olmanın yanında üst üste ikinci kez başarıya ulaşmak için çalışacağız.