Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka, transfer ettiği oyuncularla yeni sezon kadrosunu şekillendirirken, bu futbolculardan 1’i de Süleyman Batuk oldu.

Transferle ile ilgili Karşıya Kulübü’nden şu paylaşım yapıldı

“YUVANA HOŞ GELDİN SÜLEYMAN BATUK!

​Büyük Karşıyaka Taraftarı,

​Kulübümüz, geçmişte formamızı terleten ve mücadelesiyle camiamızın takdirini kazanan Süleyman Batuk ile yeniden anlaşmaya varmıştır.

​Birlik ve beraberlik içinde, hedeflediğimiz başarılara ulaşma yolunda Süleyman’ın gücümüze güç katacağına inancımız tamdır. Evine, yuvana yeniden hoş geldin Süleyman Batuk!

​Yeşil-beyazlı formamız altında zaferlerle dolu bir sezon diliyoruz.

​Karşıyaka Anamur Spor Kulübü Yönetim Kurulu”