Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD), 4 Ağustos 2026 tarihinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurulun 22 Eylül Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kararın Kaymakamlık ve avukatlarla yapılan görüşmeler sonucunda iki temel gerekçeye dayandığı belirtildi.

İlk gerekçenin Haziran’daki seminere katılamayan ve henüz aidatlarını yatıramayan üyelerin seçim dışında kalmasının önüne geçmek olduğu belirtildi.

İkinci gerekçenin ise 4 Ağustos’ta genel kurulun yapılması halinde tüzük gereği eylül ayında tekrar genel kurulun yapılmak zorunda kalınacağı, kısa sürede iki ayrı seçim yapılması yerine tek genel kurulda sürecin tamamlanması olduğu ifade edildi.

KTFAD Başkan Hasan Topaloğlu imzasıyla Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği’nden kamuoyuna yapılan duyuru şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yönetim kurulu olarak daha önce açıkladığımız 4 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul kararımız sonrası Kaymakamlık ve Avukatlarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2 hassas noktadan dolayı seçimi 22 Eylül Salı gününe erteleme kararı aldık.

1.konu üyelerimizin oy kullanma hakkı. Şu anda 4 Ağustos'ta seçimi yaptığımız takdirde yaklaşık 100 hocamız Haziran ayında yaptığımız seminere sağlık ve veya başka nedenlerden dolayı katılamadığı için üye aidatını yatıramadılar. Mazeret seminerine katılacak olan birçok hocamız tüzüğümüzde yer alan 45 gün önceden aidatını ödemesi maddesi bulunması yüzünden oy kullanma hakları olmamaktadır.

Bu gelişme üzerine kaymakamlık ve avukatlarımızdan aldığınız bilgiler üzerine 3 gün önce diğer başkan adayı Davut Kansu hocamızı arayıp seçimi Eylül ayına erteleme talebinde bulunduk. Davut Kansu hocam olumlu karşılayıp arkadaşları ile görüşüp bize döneceğini belirtti. Daha sonra bize dönen Davut Kansu hocam seçimin 4 Ağustos ta yapılmasını aynen devam etmesini istediklerini iletti. (Bunu sizlere açıklamamızın altında kesinlikle karşı tarafı suçlama adına yapmadığımızı belirtiriz.)

Tüm üyelerimizin demokratik ortamda oylarını kullanması için ortak istişarede bir karar üretmek istediğimiz için önce diğer aday ile görüşme gerçekleştirdiğimizi belirtmek isteriz. Diğer adaydan aldığımız cevaba rağmen özellikle kaymakamlık ve avukatlarımızın görüşleri doğrultusunda seçimi gelinen süreçte ertelememiz üyelerimiz adına daha doğru olacağı için erteleme kararı aldık.

Dün yeniden kaymakamlıkla yaptığımız görüşme sonrası olağan üstü seçim kararımızı iptal edip 22 Eylül 2026 tarihinde olağan genel kurulumuzun yapılması kararı aldık.

Bunun en büyük sebebi demokratik seçme hakkı olan tüm hocalarımızın üye aidatlarını yatırarak oy kullanmalarını sağlamak adına olduğunu belirtiriz.

2.bir sebep ise yine kaymakamlıktan aldığımız görüş sonrası 4 Ağustos 2026 tarihinde olağan üstü seçim yapmamız halinde 1 ay sonra Eylül ayında derneğimiz tüzüğü nedeni ile yeniden seçimli genel kurul yapmamız gerektiği bilgimize getirildi.

Bu yüzden 1 ay içinde 2 kez seçime gitmek yerine hem tüm üyelerimizin oy kullanımını sağlamak hemde Eylül ayında olağan genel kurulumuzu tek defa yapmayı uygun bulduğumuzu tüm üyelerimize belirtmek isteriz.

KTFAD olarak aldığımız kararın tüm üyelerimizin 2 yıl başkanlığını ve yönetiminde görev yapacak kişileri seçme haklarının en doğal ve demokratik hakları olduğu ayrıca 1 ay içerisinde 2 kez seçime gitmenin doğru olmadığı için alınan bir karar olduğunu ısarla belirtmek ister altında başka bir şey aranmamasını dileriz.

Hepimizin tek derdi derneğimizin daha ileriye taşınması ve 2 adayın en demokratik şartlarda saygı çerçevesinde yarışarak yeni başkanını belirlemesi en büyük dilek ve temennimizdir.

Saygılar diler tüm hocalarımıza yeni sezonda başarılar dileriz.

Saygılarımızla KTFAD Başkan Hasan Topaloğlu ve Yönetimi…