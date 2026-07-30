Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Lapta Türk Birliği SK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
AKSA 1. Lig ekiplerinden Lapta, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Karşıyaka kaptanı Toykan Hacet transferinde mutlu sona ulaştı.
Transferdeki son pürüzler dün giderilmesi ve anlaşma resmiyet kazandı Anlaşma kapsamında Lapta’nın Karşıyaka’ya Süleyman Batuk’u vereceği, ayrıca bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Yuvaya hoş geldin Toykan Hacet.” ifadelerine yer verildi.