Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen 2026 Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ve Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası’nın 3. yarışı olan Sinde Ralli Sprint, 14 Haziran Pazar günü İnönü’de gerçekleştirilecek.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek organizasyon, Mesarya Belediyesi katkılarıyla motor sporları tutkunlarını bir kez daha bir araya getirecek.

Yarışla ilgili etap bilgileri, kayıt süreçleri ve organizasyon detayları, KKTOK Resmi Sitesi üzerinden yayımlandı.

Kuzey Kıbrıs otomobil sporlarının önemli organizasyonları arasında yer alan Sinde Ralli Sprint’in, hem sporcular hem de motor sporları takipçileri tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.