KKTC’de Kıbrıslı Rumlara ait topraklar üzerinde 43 milyon Euro değerinde inşaat yapıp satmakla suçlanan ve Rum tarafında tutuklu olan İsrailli iş insanı Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un cezaevinde halen kötü muamele gördüğü belirtildi.

Afik Grup, Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan iş insanı Simon Aykut’un kötü muamele gördüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, Simon Aykut'un 26 Şubat'taki MRI muayenesi sırasında yaşadığı travmatik deneyimler ve sonrasında uygulanan insanlık dışı muameleler detaylı şekilde aktarıldı.

Açıklamaya göre, Aykut, hapishane yetkilileri tarafından yiyecek verilmemesi, sekiz gardiyan tarafından bağlanarak eskort edilmesi ve kasıtlı olarak küçük düşürülmesi gibi insanlık dışı muamelelerle karşılaştı. Bu durum, Aykut'un ciddi şekilde travmatize olmasına ve sonraki tıbbi muayenelere katılmayı reddetmesine yol açtı. Aykut, biyopsi gibi invaziv bir tıbbi işlem sırasında daha fazla zarar görme korkusu taşıyor.

Afik Grup'un açıklamasında, "Hapishane müdürü, Aykut'a biyopsi yapılacağını bildirerek, işlemin özel ya da halk arasında yapılacağına dair bir karar vermesi için sadece bir saat süre tanıdı. Aykut'un reddine rağmen, müdür uyumsuzluk durumunda cezalandırılacağına dair açık bir tehditte bulundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Simon Aykut'un tıbbi bir prosedüre zorlanmasının, temel haklarının açık bir şekilde ihlali olduğu ve kişinin vücudu üzerinde özerk kararlar alma hakkının dokunulmaz olduğu vurgulandı. Hapishane yönetiminin bu hakkı ihlal etme yetkisi olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Aykut'a önceki gün domuz eti verilmesinin, dini inancına karşı kasıtlı bir hakaret olduğu ifade edilirken, tıbbi prosedüre zorlanmasının da vücut üzerindeki özerklik hakkını ihlal ettiği aktarıldı.

Açıklamanın sonunda, Afik Grup, Simon Aykut'un temel haklarının tam olarak korunması için acil düzeltici önlemler alınmasını talep etti ve bu meseleyle ilgili derhal bir yanıt beklediklerini belirtti.