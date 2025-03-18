KKTC Havalimanında meydana gelen 'Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal ve Tasarrufu' suçlarından tutuklanan Özlem Atam mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 16 Mart 2025 tarihinde, saat 12.20 sıralarında, Havalimanında, KKTC'ye giriş yapan zanlıya Narkotik Dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesi üzerine, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.