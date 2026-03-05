KKTC’deki Rum malları üzerine inşaat yaptığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezasının kalanını İsrail’de çekecek olan AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un, mahkumiyetinin ardından da faaliyetlerine devam ettiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Aykut: Mahkumiyetten Sonra da Faaliyetlerini Sürdürdü” başlıklı haberinde Aykut’un Güney Kıbrıs’ta 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına rağmen, ödeme kolaylığı sunarak, KKTC’deki Rum toprakları üzerine yarı müstakil (ikiz) villalar ve apartman daireleri inşa edilmesine yönelik faaliyetlerine devam ettiği iddiasında bulundu.

Aykut’un cezasının geri kalanını çekmek için İsrail’e gönderilmeden önce aynı tempoda devam ettiğinin görüldüğünü öne süren gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesinin dün basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantısında Aykut tarafından “gasp edilen” bazı taşınmazlarda inşaat çalışmalarının yeniden başladığı iddiasında bulunulduğunu iletti.

Gazete Rum Meclisi Göçmenler Komitesi milletvekilleri ile bazı göçmen örgütlerinin bu durum nedeniyle Aykut’un cezasının geri kalanını çekmek için İsrail’e geri gönderilmesine ilişkin kararın uygulanmamasını istedikleri kaydedildi.

Toplantıda Aykut’un İsrail’e gönderilmesi durumunda, serbest bırakılmayacağının garantiye alınması gerektiği tezinin ifade edildiği de belirtildi.

Gazeteye göre, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros konuyla ilgili dünkü açıklamasında, Aykut’un toplamda 40 Kıbrıs Rum mülkü üzerine inşaat yaptığını ve inşaat yapmaya başladığı mülklerden bazılarında çalışmaların yeniden başladığının görüldüğünü öne sürdü.

Kettiros, Aykut davasıyla ilgili gelişmeler aynı zamanda Rum Yönetimi’nin Aykut’un cezasının geri kalanını çekmesi için İsrail’e dönmesi kararıyla ilgili büyük endişeler dile getirildiğini de söyledi.

Kıbrıslı Rum milletvekillerinden Yorgos Penindaeks ise Meclis komitesinde yaptığı konuşmada KKTC’deki Rum malları üzerine “yasadışı bir şekilde inşaat yapan” İran asıllı KKTC vatandaşı Behdad Jafari’nin durumuna atıfta bulunarak, adalet sağlanmadan davanın kapanmaması için önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Penindaeks, Simon Aykut’la ilgili olarak ise bugüne kadar yaklaşık 20 ay hapis cezası çektiğini ve İsrail makamlarından cezasının geri kalanını İsrail’de çekeceği konusunda güvence alındığını dile getirdi.

DİPA Milletvekili Nikos Georgiyu ise açıklamasında, Simon Aykut ve Behdad Jafari ile ilgili gelişmelerin "ciddi kaygıya" neden olduğunu savundu.

Georgiyu, Fransız mahkemesinin İranlı Behdad Jafari’yle ilgili kısa süre önceki kararının "endişe verici ve tehlikeli bir emsal" olduğunu iddia etti.