ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri, Güney Kıbrıs’a yönelik Avrupa yardımını da beraberinde getirdi.

İngiltere, Fransa ve Yunanistan hem Doğu Akdeniz'e hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) savaş uçağı, savaş gemileri ve anti insansız hava aracı (İHA) sistemleri sevk etme kararı aldı.

İngiltere, Kıbrıs'taki üslerine İHA çarpmasının ardından Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve anti İHA özelliği taşıyan Wildcat helikopterleri göndereceğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon ile İHA'lara karşı savunma kapasitesine sahip iki Wildcat helikopterinin Doğu Akdeniz'de konuşlandırılacağı belirtildi.

İngiltere, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısından önce Güney Kıbrıs'ta bulunan üslerdeki Eurofighter Typhoon uçaklarına ilaveten 6 adet F35 savaş uçağı konuşlandırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'nin Akdeniz'e hareket etmesi emrini verdiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Fransa ile stratejik ortaklık anlaşması olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de son günlerde saldırıya uğradığını hatırlatan Macron, "Bu durum desteğimizi gerektiriyor. Bu nedenle oraya (Kıbrıs Rum kesimine) ulaşacak Fransız fırkateyni Languedoc yanında ilave hava savunma unsurları gönderme kararı verdim." diye konuştu.

Rum Haber Ajansı (KİPE), Fransa'nın ayrıca GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in talebi üzerine Rum tarafına destek vermek üzere anti İHA sistemleri ile 1 fırkateyn göndereceğini duyurdu.

Haberde, Fransa'nın GKRY'ye destek amacı ile fırkateyn sayısını ilerleyen günlerde 2'ye çıkarabileceği kaydedildi.

Rumların tarihi müttefiği Yunanistan ise Doğu Akdeniz yerine doğrudan GKRY'ye 4 F16 savaş uçağı ile 2 fırkateyn gönderdi.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Kıbrıs Çevresinde Çok Uluslu Bir Uçaksavar Şemsiyesi Kuruyorlar” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın etrafında çok uluslu bir koruma şemsiyesi oluşturulduğunu ve çeşitli ülkelerden kuvvetlerin her türlü tehdide karşı Güney Kıbrıs etrafında güçlü bir uçaksavar ağı oluşturduğunu kaydetti.

Yunanistan’ın haricinde, Fransa’nın nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e doğru ilerlediğinin bilindiğini yazan gazete, Paris’in bölgeye füze savunma, anti-drone sistemi ve bir de firkateyn gönderme niyeti olduğuna işaret etti.