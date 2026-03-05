Yunanistan, Güney Kıbrıs’a dün iki fırkateyn gönderdi.

Anti-drone sistemi taşıyan “Kimon” ve “Psara” isimli S tipi fırkateynler, Limasol Limanı’na demirledi.

“Psara” isimli fırkateynde Yunanistan yapımı “Kentavros” isimli İHA savar sistemi bulunduğunu, “Kimon”un ise FDI HN (Berharra) türü ultra modern bir fırkateyn olduğu bilgisi verildi. Kimon’un ayrıca eşzamanlı olarak birçok hava hedefini izleme kabiliyetine sahip AESA teknolojisi “Sea Fire” sistemine sahip olduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs'a daha önce ulaşan iki çift F-16’nın ise Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssüne konuşlandırıldığı kaydedildi.

CyprusMail.com, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a bir de C-130 tipi askeri nakliye uçağı gönderdiğini, uçağın önceki gün Baf’taki askeri üsse indiği bilgisini verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Ağrotur’daki İngiliz üssüne yapılan İHA saldırısının ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaparak yardım istemiş, Yunanistan da talep üzerine iki çift F-16 ve iki fırkateyn gönderme kararı almıştı.