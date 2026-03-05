Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu alma, verme ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Nijeryalı 42 yaşındaki Uchechukwu Onyejı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 20 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında polis ekibi tarafından trafikte şüpheli bir şekilde seyreden zanlının aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada 6 ayrı pakette 10 gram hintkeneviri türü madde bulunduğunu açıkladı. Polis, aynı gün zanlının Ortaköy’deki evinde arama yapıldığını, 9 ayrı pakette satışa hazır 135 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde, 11 adet MDMA uyuşturucu içeren haplar, uyuşturucu satışından elde edilen 102 bin TL ile 445 sterlin bulunarak emare olarak alındığını, zanlının tutuklandığını kaydetti. Polis, gönüllü ifade veren zanlının maddeleri 10 Ocak’ta bir şahıstan 197 gram hintkeneviri ve 11 adet hap olarak aldığını, 56 gramını birçok kişiye sattığını ve maddi kazanç sağladığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının eşinin öğrenci olduğunu, eş durumundan dolayı aile oturma izni olduğunu ancak yapılan soruşturmada eşinin okula sadece kaydının olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının ağır cezada yargılanacağını, kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.