Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a iki firkateyn ve iki çift F-16 savaş uçağının gönderilmesi ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere önceki gün Güney Kıbrıs’a geldi.

Dendias Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Yunan toplumu ve ulusu için Güney Kıbrıs’ın uzak olmadığını, Yunanistan hükümetinin de Güney Kıbrıs’ın kendilerine yakın olduğunu kanıtladığını dile getirdi.

Dendias açıklamasında, Yunanistan’ın burada olduğunu ve adanın tüm yasal sakinlerinin korunması, aynı zamanda tüm tehditler ile olası tüm yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için, Rum Yönetimi’nin savunmasına mümkün olan her şekilde katkıda bulunmak için tüm kriz boyunca adada olacağını vurguladı.

Dendias’in yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi’nin İran karşısındaki askeri operasyonlara katılmadığı, dolayısıyla da düşmanca faaliyetlere katılmayan ülkelerin hedef alınmasına izin verilmediğine dair tezini yinelediği de kaydedildi.

Yunanistan'ın Güney Kıbrıs’a iki firkateyn ve dört savaş uçağı gönderme kararına da atıfta bulunan Dendias, “Psara” isimli firkateynin UAV’lara karşı “Kentavros” sistemine sahip olduğunu, “Kimon” isimli firkateynin de dünyadaki en modern firkateyn olduğunu savundu.