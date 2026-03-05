Güney Kıbrıs, Lübnan yönünden Ada'ya doğru ilerleyen “şüpheli bir nesne” saptanması üzerine dün alarma girdi, ABD Büyükelçiliği’nde sirenler çaldı.

Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği’nde alarmlar çalındı, büyükelçilik personeli sığınaklara yönlendirildi, saptanan nesnenin engellenmesi için Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünden 2 Yunan F-16 savaş uçağı havalandı.

Ancak bu saldırı şüphesi boş çıktı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, yaptığı paylaşımda “Lübnan’a yakın hava sahamızda olası şüpheli nesne saptandı. Güvenlik makamlarımızca tedbir amacıyla gerekli bütün önlemler alındı” dedi.

Dün saat 09.30’da yapılması planlanan Rum Bakanlar Kurulu toplantısı da ertelendi.

Rum medyasında dün Lübnan yönünden adaya doğru şüpheli nesne ilerlediğinin saptanması üzerine Baf'taki "Andreas Papandreu" hava üssünden acil kalkış yapan 2 Yunan F-16’sının, İnsansız Hava Aracı (İHA) olduklarına inanılan iki nesneyi Rum hava sahasına girmeden önce engellediği haberi verildi.

Philenews Aegean havayolları şirketinin Larnaka’ya gitmek üzere dün sabah Atina’dan havalanan 902 sefer sayılı uçağının Atina’ya geri döndüğünü de bildirdi.

Aegean’a ait yolcu uçağına, Larnaka Havalimanı’nda “hava tatbikatı olduğu ve iniş için biraz beklemesi” talimatı verildi. Bunun üzerine pilot Atina’ya dönme kararı aldı. Uçağın yakıt ikmali yapacağı ve seferini gün içerisinde gerçekleştirecek. Haberde Rum hava sahasının uçuşlara açık olduğu da belirtildi.

RUM SÖZCÜ İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan Lübnan tarafından iki şüpheli nesne yaklaştığı bilgisi üzerine “Andreas Papandreu” hava üssünde konuşlu 4 Yunan F-16’sından 2’sinin havalandığı ve iki İnsansız Hava Aracını (İHA) hava sahasının Lübnan sınırında engellediği haberi yalanlandı.

Rum Milli Güvenlik Kurulu’nun öğle saatlerinde başladığı olağanüstü toplantı sonrasında basın brifingi veren Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis “bu sabah (dün) şüpheli nesneye dair işaretler alındığını, ardından gerekli protokollerin hayata geçirildiğini söyledi.

Letimbiotis, alarm verilerek acil kaldırılan Yunan uçaklarının araştırma yaptığını ancak hiçbir şey tespit etmediğini ve üsse geri döndüğünü söyledi.

“Özel şahıslar tarafından “drone” (insansız hava aracı / İHA) kullanmasının yasaklayan emirname çıkarılacağı", bilgisini de veren Letimbiotis İHA’ların yalnızca devlet birimleri tarafından kullanılabileceğini söyledi.