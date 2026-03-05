BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne, BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’ta Barış Gücü konuşlanmasını öngören 182 sayılı kararının 62. yıldönümünde, “bunca yıldır Kıbrıs’ta barışı korumayı başardıklarını” söyledi.

Adaya geçen yıl ekim ayında gelen Diagne Politis’e verdiği ilk söyleşide, “62 yıldır oradasınız, ne yaptınız diye haklı bir soru sorulabilir. Varız, şiddetin yeniden ortay çıkmasını engellemeyi başardık ve normal şartlara dönüş için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

"Barış Gücü sorunun parçası değil” diyen Diagne, “başlıca hedefin, şiddetin tekrar etmemesi olduğunu, bunun da 62 yıldır başarıldığını” söyledi. Diagne, “ara bölge büyük ölçüde vukuatsızdır.” ifadesini kullandı.

Khassim Diagne, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün karşılaştığı zorluklara da değindi. Zorlukları “ara bölgenin fiziki bir sınırı olmaması, kısmen sınırlarının belli olmamasından kaynaklı ara bölge içerisinde yetkisiz girişler, Güvenlik Konseyi’nin taraflar arasında askeri iletişim kurulması emrinin uygulanması meselesi” olarak sıraladı.