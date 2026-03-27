Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ilkbahar mevsimin ilk ayının son günlerine doğru ilerlenirken her tarafın yemyeşil olduğunu ve bu yıl bereketli yağışlarla doğanın ve ağaçların bereketini insanlara sunduğunu ifade ettiler.

Şubat ayında ılık havalardan dolayı çiçeklenen badem ağaçlarının meyvesi olan çağlaların şu günlerde kendini gösterdiğini belirten vatandaşlarımız “İlkbaharın geldiğini çağlaların irilmesiyle anladık. Şimdi çağla yemenin tam zamanı. Sevenleri veya meraklıları ağaçlara saldırmaya başlamıştır herhalde” diyerek bize gönderdikleri bir avuç çağlayla mutluluklarını paylaştılar.

Vatandaşlarımız bazı kişilerin tuzlayarak yemeyi sevdiğini bazı kişilerin ise olduğu gibi tüketmekten hoşlandığını ancak çok fazla yememek gerektiği uyarısını yaptılar.