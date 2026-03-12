Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Güney Kıbrıs’taki sığınakların denetlendiğini önceden sığınak olarak kullanılan 194 binanın artık bu statüde olmsadığının tespit edildiğini açıkladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Sivil Savunma Teşkilatı bünyesindeki 2 bin 480 sığınağın denetlendiğini yazdılar.

Gazete, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün konuya ilişkin açıklamasında, denetleme sonucunda sığınak listesinde bulunan 194 binanın artık bu çerçevede kullanılamayacağının tespit edildiğini söylediğini aktardı.

Yoannu, 288 sığınağın statülerinin ise değiştiğinin ve sadece taşınmaz sahibi veya kiracıları tarafından kullanılabilecek durumda olduklarını belirtti. Yoannu, uygun olmayan ve özel kullanıma ait sığınakların “SafeCy” uygulamasından çıkarılması işlemlerinin de başladığını vurguladı.

Bazı sığınaklarda, bulunmaması gereken eşyalar tespit edildiğini, bazılarının ise temizlenmesi gerektiğini belirten Yoannu, bina sahipleriyle bu yönde iletişime geçildiğini de dile getirdi.

Yoannu, tüm nüfusu kapsayabilmesi amacıyla sığınaklara yönelik yaklaşımlarında değişikliğe gittiklerini ve öncelikli olarak kamu alanları, kiliseler, belediye binaları ve alışveriş merkezlerinin yer altı otoparklarının sığınak kapsamına alınmasını öngördüklerini ifade etti.

Gazete, acil durumlarda vatandaşların haberdar edilmesi için kullanılan “SafeCy” uygulamasında da güncellemeye gidildiğini, şu ana kadar uygulamayı 160 bin kişinin indirdiğini kaydetti. Gazete , Erken Uyarı Sistemi güncellenene kadar tüm vatandaşların uygulamayı indirmeleri çağrısında bulunulduğunu da yineledi.