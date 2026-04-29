Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ara bölgedeki “ihlallerin” bilinçli bir çaba olduğunu iddia etti.

“Kıbrıs Üniversitesi”nin yeni binasının önceki günkü açılış töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Hristodulidis, ara bölgede önceki gün de ihlal meydana geldiğini ve bu ihlallerin arttığını iddia ederek, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ile temas halinde olduklarını söyledi.

Habere göre Hristodulidis, bu ihlallerin amacının ara bölgeyi tartışma konusu hale getirmek olduğunu iddia ederek, BM’nin buna tepki göstermesinin önemli olduğunu savundu.

Konuya ilişkin sözlü tepkilerin kendileri için yeterli olmadığını belirten Hristodulidis, "sonuç almak" istediklerini söyledi.

Hristodulidis, ihlallerin bir diğer amacının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başlattığı yeni çabaya ilişkin "sorun yaratmak" olduğunu ileri sürerek, amacın, 15 Mart 1964’te alınan 186 sayılı kararın tartışılması ve “işgal rejimi” ile ayrı bir anlaşma imzalanması olduğunu iddia etti.

Hristodulidis, bu görüşleri, BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile yakın zamanda yaptığı görüşmede masaya koyduğunu söyledi.