Güney Kıbrıs’ta 2023 yılının kasım ayından bu ayın başına kadar toplam 3 bin 728 nikotin poşeti (nicotine pouches) ele geçirildiği haber verildi.

Politis gazetesi Rum Gümrük Dairesinden elde ettiği bilgilere dayanarak ele geçirilen ürünlerden bin 950’sinin posta ve kuryeyle gönderildiği, bin 533’ünün mağazalarda, 253’ünün yolcuların üzerinde, 10 tanesinin de geçiş noktalarında tespit edildiğini kaydetti.

Ürünlere el konulması ve ilgili makamların müdahalelerine rağmen nikotin poşetlerinin piyasada tespit edilmeye devam ettiğini yazan gazete, ilgili yasada bu ürünlerin ilaç preparatı olarak sınıflandırıldığını ve satışları için de Eczacılık Dairesinden izin alınması gerektiğini belirtti.

Bugüne kadar Rum Yönetiminde bu gibi hiçbir ürüne lisans verilmediğini yazan gazete, bunun ise bu ürünlerin piyasada bulunmasının yasa dışı olduğu anlamına geldiğini ekledi.