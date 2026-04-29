Güney Kıbrıs’taki ALMA partisinin Mağusa adayı Dr. Vasilis Mavrou’nun seçim kampanyasına ait; Londra’nın kuzeyindeki Southgate bölgesine asılan ve "Gazimağusa, Karpaz, Mesarya ile KKTC’nin diğer tüm bölgelerinin 'özgürleştirilmesi' çağrısı" yapılan afişe tepkiler sürüyor.

Londra’daki Kıbrıslı Türk örgütleri de, Güney Kıbrıs’ta mayıs ayında yapılacak genel seçimlerle ilgili kampanya afişlerine tepki gösterdi.

Rum basını da, uzun yıllardır Birleşik Krallık’taki Kıbrıs Rum topluluğunda yer alan Vasilis Mavrou’nun, Yunan mitolojisindeki “Eris’in elmasını” konu alan afişinin, Kıbrıs Türk örgütlerinin tepkisine neden olduğunu yazdı.

Habere göre Vasilis Mavrou, “Alpha” radyo kanalına yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk örgütlerinin Enfield bölgesi yerel makamlarına protesto mektubu gönderdiklerini ve seçim afişinin “etnik temizlik, ırkçılık ve bölünme” içerdiğine dair şikâyette bulunduklarını söyledi.

Mavrou, Birleşik Krallık’ta da seçim merkezlerinin kurulacağını belirterek seçim kampanyası faaliyetlerinin yasal ve meşru olduğunu savundu.

Kampanyasının mesajının, ırkçılık değil “işgal altındaki topraklara özgürlük” temalı olduğunu savunan Mavrou, bu gelişmelerin Kıbrıs Rum toplumunda endişeye neden olduğunu da ileri sürdü.

Haberde, Mavrou’un afişin asılı kalmasında kararlı olduğu, diğer yandan afişin uygunluğu ve meşruiyeti konusunda belediyenin kararını beklediği aktarıldı.

Young Turkish Cypriots grubu ise; sosyal medya hesabından Enfield Belediyesi Lideri Ergin Erbil’in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Grubun aktardığına göre Erbil; reklam panosunun özel mülkiyette olduğunu ve belediyenin doğrudan kontrolünde olmadığını belirtirken; aynı zamanda bu reklamın bölücü olduğu gerekçesiyle kaldırılması için ilgili reklam şirketiyle iletişime geçilmesini talep ettiğini açıkladı.