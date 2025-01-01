Yukarı “Polemidya’da” (Binatlı) yaşlı çift, çoklu elektrik prizinin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alithia ve diğer gazetelerin “yeni yıl öncesinde trajedi” yorumuyla aktardığı habere göre biri 73 diğeri 80 yaşında olan ve hareket kabiliyeti bulunmayan çiftin salonunda bulunan çoklu priz saat 23.15 sıralarında yanmaya başladı. Yangın kısa sürede bütün eve yayıldı. Yatak odalarında mahsur kalan çift itfaiyenin müdahalesiyle evden çıkarıldı. Ambülansla hastaneye sevk edilmesine rağmen hayata tutunamadı.