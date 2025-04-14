Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın son açıklamalarının kamuoyunda yarattığı etkiyi değerlendirdi. Arıklı, Sibel Tatar’ın açıklamalarının özellikle mütedeyyin (dindar) vatandaşlar arasında büyük rahatsızlık yarattığını ifade etti.

“Sibel Tatar’ın son açıklamaları mütedeyyin vatandaşların derinden üzmüştür. Ama netice itibarıyla Sibel Tatar da KKTC’nin sıradan bir vatandaşıdır. Her vatandaş gibi bize yanlış da gelse fikirlerini açıklama hürriyetine sahiptir,” diyen Arıklı, öte yandan toplumdan gelen tepkilere de dikkat çekti.

Arıklı, bazı vatandaşların, “Bizim oyumuzla Sibel Hanım First Lady oldu, şimdi bu fikirleriyle sarayda mı oturacak?” şeklinde serzenişte bulunduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı konusunda parti içinde bir değerlendirme sürecine girileceğini belirten Arıklı, “YDP olarak önümüzdeki günlerde parti yetkili kurullarımızı toplayıp cumhurbaşkanlığı konusunu değerlendireceğiz. Şahsi kanaatim; Sibel Hanım'ın fikirleri kendini ilgilendirir. Sayın Tatar’ın bu konudaki görüşünü biliyoruz ve duruşunu takdir ediyoruz. Sibel Hanım’ın fikirlerinin ceremesini Sayın Tatar’a ödetmek doğru bir yaklaşım olmaz,” dedi.