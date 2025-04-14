Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, demokrasi çerçevesinde herkesin inancına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Ersin Tatar, okullardaki kıyafet tüzüğü değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tatar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul ve liselerde uygulanacak kıyafet tüzüğü değişikliği ile ilgili tartışmaların siyasileştirilerek başka yerlere çekilmeye çalışıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kıyafet tüzüğü konusunun siyasete malzeme yapıldığını ve sanki “Laiklik” ilkesinden uzaklaşıldığı imajı yaratılmaya çalışıldığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının her zaman Atatürk ilke ve inkılaplarını rehber edindiğini, söz konusu tüzüğün de bu durumu değiştirmediğini ve değiştirmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Tarih boyunca ne Rum ne de İngiliz’in baskıları, Kıbrıs Türk halkını bu yoldan geri döndürebildi." dedi.

Her yasa ve tüzükte Evrensel İnsan Hakları, Çocuk Hakları ve diğer haklar çerçevesinde zamana ve şartlara uygun bazı düzenlemelerin yapılmasının doğal bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kişiler özgür iradeleri doğrultusunda farklı düşüncelere sahip olabilirler ancak birçok dünya devleti gibi kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak ve zamanın ihtiyaçlarına göre davranmak durumundayız. Birçok Avrupa ve dünya ülkesinde kişilerin inançlarına göre davranmalarının önü yasalarla açılmıştır. Ülkemizde bulunan İlahiyat Koleji’mizde okuyan kızlarımıza bile böyle bir dayatma olmazken bir okulumuzdaki tek bir öğrenci üzerinden yaratılmaya çalışılan ortam cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyasi çıkar kovalamaktan başka bir şey değildir."

Fırsat eşitliği ve eğitim hakkının engellenemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, okul üniformasının bir düzen getirme amaçlı olduğunu ve başörtüsünün üniformanın esasını bozmadığını, sadece inanç özgürlüğü çerçevesinde ele alındığını kaydetti.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. İfade özgürlüğünde bulunmak ve eylem yapmak en temel haklardan biridir" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar'ın bir vatandaş olarak böyle önemli bir konuda kendi hassasiyetlerini dile getirdiğini, kendisinden farklı düşünmesi ve bunu dile getirmesinin de Kıbrıs Türk halkının demokratik ve hoşgörülü yapısının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dinde zorlama olmadığını ve olmayacağını da belirten Cumhurbaşkanı Tatar, demokrasi çerçevesinde herkesin inancına saygı duyulması gerektiğini ve kimsenin dini inançları nedeniyle hedef gösterilmemesi gerektiğini söyledi.