Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Şht. Mehmet Eray İlkokulu’na inşa edilen yeni derslik binasının açılışı, cuma günü saat 10.00’da yapılacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, protokolün de katılacağı açılış töreninde konuşmalar yapılacak, çocuklar gösteri sunacak.

Şht. Mehmet Eray İlkokulu’na toplam 664 metrekare kapalı alana sahip, iki katlı ek derslik binası yapıldı. Ek binada yönetici odaları, öğretmenler odası, dört derslik ve bir çok amaçlı salon bulunuyor.