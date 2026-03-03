İzciliğin Kıbrıs’taki tarihsel yolculuğunu aktaran “Celal İzcibayar-İzciliğin İzi” adlı sergi dün akşam Saçaklı Ev’de açıldı.





Avrupa İzci Örgütü üyesi Serhat Bayar tarafından hazırlanan, izciliğin Kıbrıs’taki tarihsel yolculuğunu ziyaretçilere iki ayrı bölüm olarak sunan sergi 5 Mart Perşembe gününe kadar gezilebilir.

Serginin ilk bölümünde, Kıbrıs’ta 1920-1974 yılları arasında gerçekleştirilen izcilik faaliyetlerini belgeleyen 70 fotoğraf yer alıyor. İkinci bölümde ise “Bir yeminin ardından izcilikte geçen 80 yıl” temasıyla, Kraliçe II. Elizabeth tarafından İmparatorluk Onur Payesi sahibi, Uluslararası İzci Komiseri Celal İzcibayar’ın izcilik hayatını yansıtan kişisel eşyaları sergileniyor.





Serginin açılışında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Uluslararası İzci Komiseri Celal İzcibayar, Avrupa İzci Örgütü Üyesi Serhat Bayar ve sanatçı Ertaç Hazer konuşma yaptı.

Etkinlikte daha sonra geçmişten günümüze Kıbrıs’taki izcilik faaliyetlerini içeren fotoğraflardan oluşan bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Ziyaretçilere Celal İzcibayar’ın kendi yazdığı “Bir Dünya” isimli kitap da hediye edildi.

-Harmancı: “İzcilik bir karakter inşasını yansıtır”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında izciliğin sadece rozet ve armalardan oluşmadığına dikkat çekerek, izciliğin aslında bir karakter inşasını yansıttığını söyledi.

Harmancı, izciliğin ışığında oluşturulan kardeşliğin, dostluğun, disiplin ve doğa sevgisinin son zamanlarda en çok aranan değerler olduklarını ve bu değerlerin Kıbrıs Türkü'nün bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğu şeyler olduğunu belirtti.



Kıbrıs’taki izcilik serüveninin zorluklara rağmen, yokluklar içinde yaşandığını da vurgulayan Harmancı, bu uğurda çok emekler verildiği dile getirdi.

Harmancı, “İyi ki varlar, iyi ki bu yolu açmışlar ve iyi ki geçmişten getirilen izler geleceğe taşınacak bir miras olmuş.” dedi.

-İzcibayar: “80 yıllık hayat yolculuğumda hep çalıştım”

Uluslararası İzci Komiseri Celal İzcibayar da 80 yıllık hayat yolcuğunda hep çalıştığını hep uğraştığını söyledi.



Bugünkü başarısını kendisini yetiştiren izci liderlerine borçlu olduğunu kaydeden İzcibayar, izcilik uğraşlarından dolayı İngiltere Kraliçesi’nin en yüksek onur payesi ödülünü aldığını söyledi. İzcibayar ayrıca madalyasını ambargolar altında ezilen toplumuna hediye ettiğini de vurguladı.



İngiltere’de izcilik konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren İzcibayar, Birleşmiş Milletler’in 2007 tarihli toplantısında Türkiye'yi temsil ettiğini ancak kendi ülkesinde izcilik yapamadığını belirtti.

İzcibayar, izciliğin yardımlaşma, kardeşlik anlamına geldiğini de aktararak, Türkiye’deki depreme ilk gidenlerden olduğunu ve Gazze’ye de birçok kez yardımlarda bulunduğunu ifade etti. İzcibayar, bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini de vurguladı.





-Bayar: “Bir zamanlar dünya ile yarışan bir izci örgütümüz vardı”

Avrupa İzci Örgütü Üyesi Serhat Bayar ise konuşmasında, ilk izcilik sergisini 2009 yılında açtığını kaydederek, aradan geçen 17 yılda beşinci sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İmkânsızlıklara rağmen bir zamanlar dünya ile yarışan bir izci örgütleri olduğunu kaydeden Bayar, “Bizim bir zamanlar izci liderlerin yetiştirdiği ulusal ve uluslararası başarıyla göğsümüzü kabartan izci gençlerimiz, abilerimiz var.” dedi.





Bayar, serginin 1920-1974 arasındaki izcilik hareketini anlattığını ancak bu serginin sadece üniformaları, rozetleri ya da fotoğrafları kapsamadığını; sorumluluk almayı öğrenmiş çocukların ve gençlerin hikâyesini anlattığını dile getirdi.

Bugün dünyada izcilik alanında 167 ülkede 60 milyon üye bulunduğuna da dikkat çeken Bayar, amaçlarının çocuklara ve gençlere geçmişteki bu başarı hikâyesini anlatarak onların da bu başarı hikâyesini tekrar yazmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Bayar, bugün babası Celal İzcibayar'ın izcilikte 80. yılını kutlayacaklarını da ifade ederek, şöyle konuştu:

“Babam izciliği bir hayat felsefesi olarak benimsemiş, yaşamının her anını izciliğe ayırmış bir izci kahramanıdır. Birçok izci lideri yetişti. Birçok konferansta ve kampta Kıbrıs Türk izcilerine uygulanan izolasyonları ve haklı izcilik tezlerinin yılmaz savunuculuğunu yaptı.”

Bayar, Celal İzcibayar’ın Kıbrıs Türk izciliğinin dünyadaki sesi olduğunu da kaydetti.





-Hazer: “İzcilik dünyanın en eski örgütsel yapılarından biridir”

Sanatçı Ertaç Hazer de etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, izciliğin dünyanın en eski örgütsel yapılarından biri olduğunu söyleyerek, izcilikte sağlık, yardımlaşma ve doğayla iç içe yaşamanın öğrenildiğini dile getirdi.

Kendisinin de ilkokul yıllarında izcilikle uğraştığını, önce yavru kurt, sonrasında da izci olduğunu aktaran Hazer, doğayı seven herkesin izcilikle de ilgilendiğini belirtti.

Hazer, gecede ömrünü izciliğe adamış birçok dostla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti de ifade etti.