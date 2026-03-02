Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) tarafından yapılan açıklamaya göre, Vakıflar İdaresi, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı katkılarıyla düzenlenecek ramazan etkinliği bu yıl ilk kez halkla buluşuyor.

Geçmişte mahalle kültürüyle yaşanan, paylaşma ve komşuluğun öne çıktığı Ramazan günlerini yeniden canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenecek etkinlik, her gün 16.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Programlar 16.00’da başlayacak, 17.45-18.30 saatleri arasında iftar arası verilecek.

Teravih saatinde sahne gösterilerine ara verilecek, programlar namaz sonrasında devam edecek.

Ramazan Sokağı’nda; Ramazan davulcusu, Karagöz-Hacivat gösterileri, meddah anlatımları, sema gösterileri, çocuklara yönelik sahne etkinlikleri ve atölyeler ile ailelere yönelik kültürel programlar yer alacak.

Birçok kurumun stant açarak çocuk ve gençlere yönelik etkinliklerin de yapacağı Ramazan Sokağı'na, Vakıflar İdaresi tüm halkın davetli olduğunu duyurdu.