Halkın Partisi (HP) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için “Şiddetsiz Bir Gelecek İçin: Eşitlik, Hak, Mücadele” paneli düzenliyor.

Partiden verilen bilgiye göre, HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin düzenlediği panel perşembe günü saat 18.00’de Merkez Lefkoşa’da yapılacak.

HP Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş moderatörlüğündeki panelin konuşmacıları ve konu başlıkları şöyle:

“HP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve Sağlık Komitesi Başkanı Teksen Köroğlu, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sağlıkta Ne Kadar Gerçek? Eşit Değilsek Sağlıklı Değiliz’; HP Girne İlçe Başkanı ve MYK Üyesi Neşe Anibal ‘İş Yaşamında Eşitlik’; HP Gazimağusa İlçe Başkanı ve MYK Üyesi Eğitim Komitesi Başkanı Duygu Uzun ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’; HP Disiplin Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Özgül Ezgin de ‘Ekranın Ötesindeki Şiddet: Dijital Şiddeti Görmek ve Anlamak.’ ”