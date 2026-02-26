Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin 24 Şubat 2026 akşamı Lefkoşa’da Paradise Park’ta düzenlediği iftar yemeğinde kalabalık bir katılımcı gurubuyla nezih bir gece yaşandı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkan Halide Tunceri, yemekte yaptığı konuşmada, Ramazan ayının manevi bir yolculuk olduğunu, bu ayda paylaşmanın, dayanışmanın, ahlaki ve insanı değerlerin pekiştirildiğini ifade etti. Tunceri, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğinin kuruluş ilkeleri arasında var olan ve 72 yıllık tarihi boyunca çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkı koyan çalışmalarına yeni bir projeyi eklemenin ve hayata geçirmenin mutluluğunu da konuklarla paylaştı.

Gecede, dayanışmanın en güzel örneği olarak öne çıkan "Nakdi Eğitim Desteği" projesine maddi katkı sağlayan Eğitim Desteği Gönüllülerine teşekkür plaketleri verildi.

Bu projeyle, çoğunluğu tıp öğrencisi olan onbir gencimize, dokuz ay süreyle nakdi yardım yapılmasını sağlandığı bildirilirken, Kadınlar Birliği’ne güvenen ve destekleriyle projeye sahip çıkan gönül dostlarının varlığıyla, proje kapsamında daha çok gencimize ulaşmanın dilek ve temennisi vurgulandı.

Eğitim Desteği Gönüllüleri şu isimlerden oluşmakta:

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Osmanlar Vakfı

Hatice Kayım - Califorian Ltd

Zehra Ziya Zeki - Cyprus XP Travel

Prof Dr. İnci Ayan

Melike Mut Ergen