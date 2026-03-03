Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, PUAM & RDB Çocuk Kütüphanesi’nin kuruluşunun birinci yılı kapsamında önemli bir edebiyat etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında besteci, senarist, yönetmen, yazar ve düşünce insanı Zülfü Livaneli, çocuk okurlarla bir araya gelecek.

7 Mart 2026 Cumartesi, saat 16.00’da RDB Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek çocuk söyleşisi, 10–13 yaş grubuna yönelik olarak düzenlenecek. Söyleşide, Livaneli’nin “Son Ada’nın Çocukları” adlı kitabı üzerinden çocuk edebiyatı, doğa bilinci ve birlikte yaşama kültürü başlıkları ele alınacak. Etkinlik, Yrd. Doç. Dr. Enil Afşaroğlu Eren eşliğinde, Dr. Cemay Onat Müezzin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Aynı gün saat 16.30’da üniversitenin konferans salonunda yetişkinlere yönelik ayrı bir söyleşi düzenlenecek. Bu oturumda Zülfü Livaneli, edebiyat ve toplumsal meseleler üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

RDB Çocuk Kütüphanesi, KKTC’de kurulan ilk çocuk kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Kuruluşundan bu yana çocukların okuma kültürünü desteklemeye yönelik çalışmalar yürüten kütüphane, birinci yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu programla çocuk edebiyatına yönelik faaliyetlerini ivme kazanarak sürdürmeyi hedefliyor.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi yetkilileri, Zülfü Livaneli ile gerçekleşecek önemli buluşmanın, üniversitenin kültürel ve akademik faaliyetleri kapsamında planlandığını ve çocuklara yönelik nitelikli edebiyat etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Etkinliğe katılım sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek olup kayıt ve başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından erişim sağlanabilecek