Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Yazılım Geliştirme Ofisi iş birliğinde Meslek Liseleri arası ilk Hackathon Yarışması düzenlenecek.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, Cuma günü UKÜ kampüsünde yer alan CIU Arena’da düzenlenecek yarışmada öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, sistem yaklaşımı geliştirme ve takım çalışması becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında oluşturulacak ekiplerin farklı meslek liselerinden analist, sistem tasarımcısı, diyagram sorumlusu ve libero rollerine başvuran öğrenciler arasından belirleneceği kaydedildi.

Takımların dört kişiden ve farklı okullardan gelen öğrencilerden oluşturulacağı belirtilen açıklamada, öğrencilerden gerçek bir probleme yönelik bilişim sisteminin analizini yapmaları, çözüm tasarlamaları ve sistemi diyagramlarla açıklamalarının bekleneceği vurgulandı.

Akademisyen ve doktora öğrencilerinden oluşan mentorların süreç boyunca rehberlik sağlayacakları aktarılan açıklamada, projelerin ise analiz derinliği, tasarım tutarlılığı, diyagramların doğruluğu, yaratıcılık ve sunum kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirilecekleri ifade edildi.