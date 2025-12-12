Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 6. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 6. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
KIRMIZI GRUP
13 Aralık Cumartesi
Dipkarpaz – Çanakkale, Dipkarpaz Stadı, Saat 14:00, Burak Yiğit
Vadili – Tuzlaspor, 14 Ağustos Stadı, Saat 10:45, Emir Turalı
14 Aralık Pazar, Saat 10:45
Akdoğan – Dörtyol, Özgürlük Stadı, Furkan Türk
Türkmenköy – Dikmen Gücü, Mehmetali Toker Stadı, Cenk Aras Özfuttu
BEYAZ GRUP
13 Aralık Cumartesi
Bellapais Tatlısu – Denizli, Orhan Dural Stadı, Saat 14:00, Fatih Bardakçıoğlu
Karaoğlanoğlu – Pınarbaşı, Orhan Dural Stadı, Saat 10:45, Şahin Coşkun
Ağırdağ Boğaz – Gaziveren, Ahmet Dayı Stadı, Saat 10:45, Mustafa Çukur
14 Aralık Pazar
Tepebaşı – Girne Halk Evi, Turgay Ersalıcı Stadı, Saat 10:45, Serkan Özdenkci
Ortaköy – Ozanköy, İrsen Küçük Stadı, Saat 14:00, Serdar Gürpınar