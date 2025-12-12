Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 6. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 6. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

KIRMIZI GRUP

13 Aralık Cumartesi

Dipkarpaz – Çanakkale, Dipkarpaz Stadı, Saat 14:00, Burak Yiğit

Vadili – Tuzlaspor, 14 Ağustos Stadı, Saat 10:45, Emir Turalı

14 Aralık Pazar, Saat 10:45

Akdoğan – Dörtyol, Özgürlük Stadı, Furkan Türk

Türkmenköy – Dikmen Gücü, Mehmetali Toker Stadı, Cenk Aras Özfuttu

BEYAZ GRUP

13 Aralık Cumartesi

Bellapais Tatlısu – Denizli, Orhan Dural Stadı, Saat 14:00, Fatih Bardakçıoğlu

Karaoğlanoğlu – Pınarbaşı, Orhan Dural Stadı, Saat 10:45, Şahin Coşkun

Ağırdağ Boğaz – Gaziveren, Ahmet Dayı Stadı, Saat 10:45, Mustafa Çukur

14 Aralık Pazar

Tepebaşı – Girne Halk Evi, Turgay Ersalıcı Stadı, Saat 10:45, Serkan Özdenkci

Ortaköy – Ozanköy, İrsen Küçük Stadı, Saat 14:00, Serdar Gürpınar