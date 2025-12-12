Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5-8 Aralık 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, U17 Elit Lig ve U17 Bölgesel Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Abay Sirhan (Mormenekşe GBSK), Batuhan Bal (Düzkaya KOSK), Berke Akdemir (1461 İskele Trabzonspor), Baran Yıldız (Ozanköy SK), Mehmet Kuşcu (Türk Ocağı Limasol SK), Ömer Faruk Yılmaz (Doğan Türk Birliği), Rüzgar Yücel Şener (Ergazi GSK), Şahin Fırat (Binatlı YSK), Yasin Kurt (Dumlupınar TSK)

2 Maç:Ali Kavacık (1461 İskele Trabzonspor), Burak Çakmak (Hamitköy ŞHSK), Mert Akyıldız (Çetinkaya TSK), Muhammed Sarı (Lapta TBSK)

3 Maç: Hafez Ganjali (Mağusa Türk Gücü), Müslüm Güler (Binatlı YSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Ahmet Çakır (Baf Ülkü Yurdu), Enver Faris (Dumlupınar), Galip Albayrak (Yenicami) Mehmet Emin Zaim (Dumlupınar TSK), Murat Çoban (Dumlupınar TSK)

1 Maç: Murat Akyıldız (Çetinkaya TSK), Suhat Altınışık (Binatlı YSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Alihan Ak (Dumlupınar), Bayram Arıkhan (Atoll Kozanköy), Berk Kaya (DND L. Gençler Birliği), Buğra Uluğ (Doğan Türk Birliği), Deniz Numan Lokmanoğlu (Serveroğlu Geçitkale), Deren Özcihan (Doğan Türk Birliği), Emre Bayırlı (Düzkaya), Emre Özsin (Mormenekşe), Emre Uysal (Hamitköy), Göksu Alhas (Kaplıca Karadeniz 61), Görkem Büyükaşık (Yenicami), Hakan Karacaoğlu (Cihangir), Hasan Yanaroğlu (Türk Ocağı Limasol), İbrahim Halil Yılmaz (Cihangir)

İbrahim Yazıcı (DND L. Gençler Birliği), İlyas Barut (Değirmenlik), Kenan Özerinç (Yeniboğaziçi), Mehmet Çelik (Baf Ülkü Yurdu), Mehmet Enes Alkış (Gönyeli), Mehmet Yiğit Özcü (Cihangir), Mert Kuş (Mağusa Türk Gücü), Mert Olgun Sezer (Mağusa Türk Gücü), Rifat Kanıöz (Göçmenköy), Rüzgar Durgun (Yalova), Yasin Bitik (Yalova)