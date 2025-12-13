Aksa Süper Lig ekibi Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü, kamuoyuna yönelik yaptığı bilgilendirmede kulübün mali durumu hakkında açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan duyuruda, sporculara, teknik ekibe ve kulüp çalışanlarına devre arasına kadar hiçbir borcun bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüzün tüm sporculara, teknik adamlara ve kulüp çalışanlarına devre arasına kadar hiçbir borcu bulunmamaktadır. Tüm sporcu ödemeleri gününden önce gerçekleştirilmiş olup, 2. devreye borçsuz şekilde girmekteyiz.”