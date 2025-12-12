Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Başkanı Hasan Topaloğlu 12. haftanın geride kaldığı Aksa Süper Ligde ve daha önce U17 Elit Ligde yaşanan olaylarla ilgili basın bildirisi yayınlayarak “Tasvip Edilmeyen Davranış”a dikkat çekerek hassasiyetleri konusuna vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu imzalı basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi.

Aksa Süper Ligde 2025-2026 futbol sezonu 12. Haftası, pazartesi yapılan karşılaşma ile sona ermiştir. Liglerimiz bu yıl inanılmaz bir şekilde rekabet içerisinde devam ederken futbol severleri oldukça heyecanlandırmaktadır.

Hal böyle iken özellikle son hafta karşılaşmalarından olan Mağusa derbisinde Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü maçında çıkan olayların tasvip edilmesi mümkün değildir.

Karşılaşma sonrasında çıkan olaylarda maalesef antrenörlerimiz dahil olması bizleri derinden yaralamıştır. Rakip takım teknik adamlarının karşı takım teknik adamına darp girişiminde bulunması, küfürlerin ön planda olması hafta içerisinde derin bir yara açmıştır.

Bu sezon daha önce de U17 Elit ligde yine antrenörlerimizin de karıştığı olaylar sonrası üzüntülerimizi sözlü olarak dile getirmemize rağmen bu kez en üst vitrin ligde benzer olayların yaşanması bizleri derinden üzmüştür.

Bizler tüm kesimler tarafından hocalarımızın saygınlığını daha üst seviyeye çekmeye çalışırken ve özellikle son 3 yılda bunda çok yol kat etmemize rağmen bu sezon yaşananların bu hafta ile son olmasını tüm hocalarımızı bu gibi olaylardan uzak durmaya ve örnek olmaya özellikle eğitimci olduğumuz futbol sahalarında tarafları daha sakin olmaya davet ediyoruz.

Böyle olaylarda bizler her zaman sağduyu sahibi olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıp özellikle aynı mesleği sürdürdüğümüz ülkemizde, eğitimci olduğumuzu unutmadan tüm kesimlere örnek olmamız gerektiğini hatırlatırız.

Bu tasvip edilmesi mümkün olmayan davranışlar maalesef bu hafta ülkemizin en önemli derbisinde yaşanmış ve maç sonrası maçın önüne geçmiştir.

Karşılaşma sonrasında çıkan olaylarda Antrenörlerimizin yapmış olduğu hareketlerin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezaları ile cezalandırırken ekranlara taşınanlar bizleri derinden yaralamış bu gibi yanlış hareketlerle gündemde olmamamız gerektiği bir gerçektir.

İstenmeyen olayların değil, saha içi güzelliklerin konuşulacağı, yazılacağı maçlar olması temennisinde bulunarak tüm futbol camiasına başarılar dilerim.”

Hasan Topaloğlu

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol

Antrenörleri Derneği Başkanı