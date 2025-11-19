Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) ile Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) iş birliği çerçevesinde düzenlenen “Darts Hakemlik Semineri”, 10 ve 12 Kasım 2025 tarihlerinde Öğretmenler Bankası Toplantı ve Seminer Odası’nda başarıyla gerçekleştirildi.

Sporun yaygınlaştırılması ve genç bireylerin hakemlik alanında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminere, Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerinden 23 kişi katılım gösterdi.

Seminerin teorik bölümünü Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Hakan Oruz sunarken, uygulama aşaması Federasyon Yöneticisi Orçun Bayram tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılar, iki gün süren eğitim boyunca hem darts kuralları hem de müsabaka yönetimi konusunda kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu.

Eğitime AÖA Beden Eğitimi Öğretmeni Eda Yenen de destek vererek öğrencilerin sürece aktif biçimde katılımını sağladı. Seminere gösterilen yoğun ilgi, darts sporunun gençler arasında giderek artan bir ilgiyle benimsendiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu olarak, bu anlamlı iş birliği için Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı’na, yönetim kadrosuna ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz. Sporun gelişimine yönelik bu tür ortak çalışmaların, geleceğin başarılı hakemlerinin yetişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Dün açılan 2025/2026 sezonu Tuborg Birinci Darts Lig maçlarında gözlemci hakem olarak görev almaya başlayan genç hakem adaylarımız, göstermiş oldukları ilgi ve merakları takdire şayandı.