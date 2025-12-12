KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-6/2025-2026 sayılı karar ile kurula sevk edilen hususlar kurul tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verildi:

AKSA Süper Lig’de 08.12.2025 tarihinde 23259 maç numarasıyla Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Dumlupınar TSK – Mağusa Türk Gücü karşılaşması sonrasında görevli ve yetkili olmamasına rağmen saha içerisine giren ve maç sonrasında olayların başlamasına sebebiyet verdiği raporlardan tespit edilen 3720 antrenör lisansı numaralı, 105683 futbolcu lisansı numaralı Ertaç Taşkıran’ın Disiplin Talimatının 44. ve 45. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Konuya dair Ertaç Taşkıran 10.11.2025 tarihli yazılı savunma kurulumuza sunmuştur.

Gözlemci raporu ve olaya ilişkin görüntüler ve Ertaç Taşkıran’ın kurulumuza sunduğu 10.12.2025 tarihli yazılı savunması kurulumuz tarafından incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde 3720 antrenör lisansı numaralı, 105683 futbolcu lisansı numaralı Ertaç Taşkıran’ın Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nı ve 45. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nı ihlal ettiğine bulgu yapılır. Bu bulgu ışığında 3720 antrenör lisansı numaralı, 105683 futbolcu lisansı numaralı Ertaç Taşkıran’a Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nın (a) ve (c) bendi uyarınca 3 (üç) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.

AKSA Süper Lig’de 08.12.2025 tarihinde 23259 maç numarasıyla Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Dumlupınar TSK – Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında maç sonrasında olaylara karıştığı raporlardan tespit edilen Mağusa Türk Gücü’nün 4292 lisans numaralı antrenörü Cevdet Çağer’i Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi ve 45. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kuruna sevk edilmiştir.

Mağusa Türk Gücü’nün 4292 lisans numaralı antrenörü Cevdet Çağer Disiplin Kurulu’ndan özür dileyerek, küfre maruz kalması sonucunda bir anlık öfkeyle ihlale konu fiili işlediğini kurulumuza iletmiştir. Gözlemci raporu ve olaya ilişkin görüntüler kurulumuz tarafından incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde Mağusa Türk Gücü’nün 4292 lisans numaralı antrenörü Cevdet Çağer’in Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi’nin 1. Fıkrası ve 45. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nı ihlal ettiğine bulgu yapılır. Bu bulgu ışığında Mağusa Türk Gücünün 4292 lisans numaralı antrenörü Cevdet Çağer’e Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nın (c) bendi uyarınca 3 (üç) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.

Öte yandan 08/12/2025 tarihinde, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Dumlupınar TSK-Mağusa Türk Gücü AKSA Süper Lig karşılaşmasının 52’nci dakikasında, rakip takım futbolcusu ile girdiği ikili mücadelede, rakip takım futbolcunun yüzüne şiddetli bir şekilde yumruk attığı raporlardan ve görüntülerden tespit edilen, Dumlupınar TSK futbolcusu Nfanly Sylla’ya, DT 43 (2)’in ihlalinden dolayı DT 43 (2) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.